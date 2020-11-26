ЦСКА не дожал «Фейеноорд» дома, команда Адвоката целый тайм играла в меньшинстве

В рамках четвёртого тура группового этапа Лиги Европы московский ЦСКА принимал «Фейеноорд» Дика Адвоката.

После паузы на игры сборных нападение ЦСКА затихло. Игра против «Сочи» выдалась очень скудной. Арбитр и промахи Заболотного сохранили для «армейцев» ничью, но подопечные Виктора Ганчаренко не впечатлили вовсе. Остались на первой строчке - это да, но перед ответным матчем с «Фейеноордом» тревожность возрастала. Еврокубки в этом сезоне какой-то ступор вызывают у российских клубов. Даже если была игра - пропадает.

Так случилось с ЦСКА в первом матче против «Фейе». Четыре игры подряд выносили соперников по РПЛ, но приехали в Роттердам и получили там трижды, для сохранения престижа соперника команда Дика Адвоката придумала автогол. Ситуация в группе запутанная, но поражение в домашней игре против «Фейе» означало только одно - вылет из Лиги Европы с 99 процентной вероятностью.

Виктор Михайлович выпустил максимально концентрированное нападение – Чалов, Эджуке, Сигурдссон и Влашич при поддержке Облякова с Марадишвили. Столько атакующих игроков Ганчаренко ещё не использовал со старта матча. Начали они активно. Чалов с дуги штрафной площади разглядел Влашича, отдал передачу своевременно, а Никола целил в угол – немного не попал. Втроем разбежались в контратаку «армейцы». Тот же Чалов отдал пас на Влашича, Никола сделал паузу и выложил сферу к линии штрафной площади под удар Облякову. Иван бил в касание, но не попал в «шестёрку».

ЦСКА упорно не попадал в створ, а вот первый «звоночек» у ворот Акинфеева заставил Игоря вступить в игру. Бергейс получил мяч в центре поля, пробросил Магнуссона, дошёл до штрафной площади и с правого её края под прессингом того же Хердура пробил под штангу. Аикнфеев выручил. Постепенно инициатива уходила гостям, ещё и Щенников добавил нервных минут. Георгий чуть не словил новую травму. Обошлось. Только под конец тайма «армейцы» придумали первый удар в створ – Фёдор Чалов влетел в штрафную площадь и с её угла пробил под перекладину, но парировал Марсман.

«Фейеноорд» ответил моментом в английском стиле. Вброс из аута, борьба во вратарской и удар Ниукопа в упор. Акинфеев сотворил суперсейв. А на старте второго тайма суперглупость сотворил нападающий гостей Йоргенсен. Локтем помог себе в верховой борьбе и получил вторую жёлтую карточку. «Фейеноорд» остался в меньшинстве и теперь все ждали от ЦСКА только победы. А Ганчаренко ждал голов от Шкурина, которого выпустил вместо Сигурдссона. И забил Илья первым же касанием, но гол отменили из-за офсайда, в котором находился белорус, выбегая на заброс Николы Влашича.

Голландцев стратегически ничья устраивала, они закрылись и удержали нужный счёт. А ЦСКА в большинстве больше ничего и не создал. Продолжают клубы РПЛ без побед идти по новому сезону еврокубков. Нулевая ничья оставила ЦСКА на последней строчке своей группы Лиги Европы.