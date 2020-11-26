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ЦСКА не дожал «Фейеноорд» дома, команда Адвоката целый тайм играла в меньшинстве

26 Ноября 2020, 22:47,

Евро-Футбол.Ру

В рамках четвёртого тура группового этапа Лиги Европы московский ЦСКА принимал «Фейеноорд» Дика Адвоката.

Протокол игры  
ЦСКА Москва 0:0 Фейеноорд
Акинфеев Игорь Зайнутдинов Бактиёр Дивеев Игорь Магнуссон Хёрдур Щенников Георгий   63' (Шкурин Илья (   63') Марадишвили Константин Влашич Никола Обляков Иван   28'   71' (Бистрович Кристиян (   71') Сигурдссон Арнор   63' (Ахметов Ильзат (   63'   71') Чалов Фёдор   80' (Тикнизян Наяир (   80') Эджуке Чидера   81' (Гайч Адольфо (   81')
Запасные: Котин Никита Тороп Владислав
Марсман Ник Гертрейда Лютсхарел Спайич Урош Сенеси Маркос   66' Ниукоп Барт   90' Димерс Марк Тоорнстра Йенс   72' (Верманн Йорди (   72') Кекджу Оркун Бергёйс Стивен   82' (Боттегин Эрик (   82') Линссен Брайан Йоргенсен Николай   43'   48'
Запасные: Баннис Науфаль Тейшейра Жоау Нарсинг Лусиано Тен Хове Рамон Венте Дилан Thijs Jansen Джонстон Джордж
26 ноября. Стадион "ВЭБ Арена" (Москва).

 

После паузы на игры сборных нападение ЦСКА затихло. Игра против «Сочи» выдалась очень скудной. Арбитр и промахи Заболотного сохранили для «армейцев» ничью, но подопечные Виктора Ганчаренко не впечатлили вовсе. Остались на первой строчке - это да, но перед ответным матчем с «Фейеноордом» тревожность возрастала. Еврокубки в этом сезоне какой-то ступор вызывают у российских клубов. Даже если была игра - пропадает.

Так случилось с ЦСКА в первом матче против «Фейе». Четыре игры подряд выносили соперников по РПЛ, но приехали в Роттердам и получили там трижды, для сохранения престижа соперника команда Дика Адвоката придумала автогол. Ситуация в группе запутанная, но поражение в домашней игре против «Фейе» означало только одно - вылет из Лиги Европы с 99 процентной вероятностью.

Виктор Михайлович выпустил максимально концентрированное нападение – Чалов, Эджуке, Сигурдссон и Влашич при поддержке Облякова с Марадишвили. Столько атакующих игроков Ганчаренко ещё не использовал со старта матча. Начали они активно. Чалов с дуги штрафной площади разглядел Влашича, отдал передачу своевременно, а Никола целил в угол – немного не попал. Втроем разбежались в контратаку «армейцы». Тот же Чалов отдал пас на Влашича, Никола сделал паузу и выложил сферу к линии штрафной площади под удар Облякову. Иван бил в касание, но не попал в «шестёрку».

ЦСКА упорно не попадал в створ, а вот первый «звоночек» у ворот Акинфеева заставил Игоря вступить в игру. Бергейс получил мяч в центре поля, пробросил Магнуссона, дошёл до штрафной площади и с правого её края под прессингом того же Хердура пробил под штангу. Аикнфеев выручил. Постепенно инициатива уходила гостям, ещё и Щенников добавил нервных минут. Георгий чуть не словил новую травму. Обошлось. Только под конец тайма «армейцы» придумали первый удар в створ – Фёдор Чалов влетел в штрафную площадь и с её угла пробил под перекладину, но парировал Марсман.

«Фейеноорд» ответил моментом в английском стиле. Вброс из аута, борьба во вратарской и удар Ниукопа в упор. Акинфеев сотворил суперсейв. А на старте второго тайма суперглупость сотворил нападающий гостей Йоргенсен. Локтем помог себе в верховой борьбе и получил вторую жёлтую карточку. «Фейеноорд» остался в меньшинстве и теперь все ждали от ЦСКА только победы. А Ганчаренко ждал голов от Шкурина, которого выпустил вместо Сигурдссона. И забил Илья первым же касанием, но гол отменили из-за офсайда, в котором находился белорус, выбегая на заброс Николы Влашича.

Голландцев стратегически ничья устраивала, они закрылись и удержали нужный счёт. А ЦСКА в большинстве больше ничего и не создал. Продолжают клубы РПЛ без побед идти по новому сезону еврокубков. Нулевая ничья оставила ЦСКА на последней строчке своей группы Лиги Европы.
Евро-Футбол.Ру Иван_Терентьев
Теги: ЦСКА Москва, Фейеноорд
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Комментарии (8)
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1
sanay
26 Ноября 2020, 23:47

Шнякин похоже подхватил манеру комментирования у Г. С. Орлова.. достойный приемник. Практически в каждом моменте армейцев истерит как девка, чуть не визжит. И с чего в каждом упоминании тренера величает его Виктором Михайловичем? Чем таким заслужил этот тренер, чтобы его так величали?.. Возрастом? Многолетней успешной тренерской карьерой? Титулами? Откуда у Шнякина такая лесть к обычному тренеру? А может просто это самопиар Ганчаренко, просящего, чтобы его так именовали ???

0
смирнов игорь
26 Ноября 2020, 23:32

Вроде бы и нападающих на поле у ЦСКА было много,а все без толку-с завершающим ударом постоянные проблемы.И который уже матч Влашич не впечатляет.

0
Gorabo90
26 Ноября 2020, 23:32

Самый играющий российский клуб прямо сейчас в 4 матчах даже не лч,а ле ни разу не победил...в каком же месте глубоком наш футбол,при мне такого не случалось.

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0
только не мясо!!!
26 Ноября 2020, 23:02

Сдаётся мне - не хотят русские команды в евро-весну... Все без исключения... Будут опять рубиться в своём чемпе за 2-3 путёвки в еврокубки, а потом опять очередная "сказка про белого бычка"...

0
Gorabo90
26 Ноября 2020, 23:35

хотят,да не могут

1
CELTIC FROST
26 Ноября 2020, 23:02

Есть очко! или - Снова обка..авшись. И это при том, что и без того нынешний достаточно слабый Фейеноорд играл в ослабленном составе, плюс второй тайм в меньшинстве. А ведь несколько лет назад Кубань в квалификации ЛЕ дважды победила этот клуб. Стало быть, была сильнее нынешних претендентов на российское чемпионство. Тенденция, однако...

1
redwhite1959
26 Ноября 2020, 23:00

Удаление в составе гостей "сыграло" против армейцев - до него шла открытая игра, после него голландцы поставили у своей штрафной "автобус". Армейцы пытались взломать плотную оборону гостей через короткий пас, но у них ничего не получалось. Были два момента у Чалова, но в них он сыграл плохо. Менять его надо было раньше - игра у Феди не шла СОВСЕМ!((

2
ингерман
26 Ноября 2020, 22:51

ай.. старая пердливая кляча после матча еле доползла до раздевалки и растянувшись на пороге прошамкала - ну не шмагла я.. не шмагла.. )))

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