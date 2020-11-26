ЦСКА не дожал «Фейеноорд» дома, команда Адвоката целый тайм играла в меньшинстве

|
26 Ноября 2020, 22:47,
|
|
В рамках четвёртого тура группового этапа Лиги Европы московский ЦСКА принимал «Фейеноорд» Дика Адвоката.
|ЦСКА Москва
|0:0
|Фейеноорд
После паузы на игры сборных нападение ЦСКА затихло. Игра против «Сочи» выдалась очень скудной. Арбитр и промахи Заболотного сохранили для «армейцев» ничью, но подопечные Виктора Ганчаренко не впечатлили вовсе. Остались на первой строчке - это да, но перед ответным матчем с «Фейеноордом» тревожность возрастала. Еврокубки в этом сезоне какой-то ступор вызывают у российских клубов. Даже если была игра - пропадает.
Так случилось с ЦСКА в первом матче против «Фейе». Четыре игры подряд выносили соперников по РПЛ, но приехали в Роттердам и получили там трижды, для сохранения престижа соперника команда Дика Адвоката придумала автогол. Ситуация в группе запутанная, но поражение в домашней игре против «Фейе» означало только одно - вылет из Лиги Европы с 99 процентной вероятностью.
Виктор Михайлович выпустил максимально концентрированное нападение – Чалов, Эджуке, Сигурдссон и Влашич при поддержке Облякова с Марадишвили. Столько атакующих игроков Ганчаренко ещё не использовал со старта матча. Начали они активно. Чалов с дуги штрафной площади разглядел Влашича, отдал передачу своевременно, а Никола целил в угол – немного не попал. Втроем разбежались в контратаку «армейцы». Тот же Чалов отдал пас на Влашича, Никола сделал паузу и выложил сферу к линии штрафной площади под удар Облякову. Иван бил в касание, но не попал в «шестёрку».
ЦСКА упорно не попадал в створ, а вот первый «звоночек» у ворот Акинфеева заставил Игоря вступить в игру. Бергейс получил мяч в центре поля, пробросил Магнуссона, дошёл до штрафной площади и с правого её края под прессингом того же Хердура пробил под штангу. Аикнфеев выручил. Постепенно инициатива уходила гостям, ещё и Щенников добавил нервных минут. Георгий чуть не словил новую травму. Обошлось. Только под конец тайма «армейцы» придумали первый удар в створ – Фёдор Чалов влетел в штрафную площадь и с её угла пробил под перекладину, но парировал Марсман.
«Фейеноорд» ответил моментом в английском стиле. Вброс из аута, борьба во вратарской и удар Ниукопа в упор. Акинфеев сотворил суперсейв. А на старте второго тайма суперглупость сотворил нападающий гостей Йоргенсен. Локтем помог себе в верховой борьбе и получил вторую жёлтую карточку. «Фейеноорд» остался в меньшинстве и теперь все ждали от ЦСКА только победы. А Ганчаренко ждал голов от Шкурина, которого выпустил вместо Сигурдссона. И забил Илья первым же касанием, но гол отменили из-за офсайда, в котором находился белорус, выбегая на заброс Николы Влашича.
Голландцев стратегически ничья устраивала, они закрылись и удержали нужный счёт. А ЦСКА в большинстве больше ничего и не создал. Продолжают клубы РПЛ без побед идти по новому сезону еврокубков. Нулевая ничья оставила ЦСКА на последней строчке своей группы Лиги Европы.
|
Евро-Футбол.Ру Иван_Терентьев
|Теги: ЦСКА Москва, Фейеноорд
Шнякин похоже подхватил манеру комментирования у Г. С. Орлова.. достойный приемник. Практически в каждом моменте армейцев истерит как девка, чуть не визжит. И с чего в каждом упоминании тренера величает его Виктором Михайловичем? Чем таким заслужил этот тренер, чтобы его так величали?.. Возрастом? Многолетней успешной тренерской карьерой? Титулами? Откуда у Шнякина такая лесть к обычному тренеру? А может просто это самопиар Ганчаренко, просящего, чтобы его так именовали ???
Вроде бы и нападающих на поле у ЦСКА было много,а все без толку-с завершающим ударом постоянные проблемы.И который уже матч Влашич не впечатляет.
Самый играющий российский клуб прямо сейчас в 4 матчах даже не лч,а ле ни разу не победил...в каком же месте глубоком наш футбол,при мне такого не случалось.
Сдаётся мне - не хотят русские команды в евро-весну... Все без исключения... Будут опять рубиться в своём чемпе за 2-3 путёвки в еврокубки, а потом опять очередная "сказка про белого бычка"...
хотят,да не могут
Есть очко! или - Снова обка..авшись. И это при том, что и без того нынешний достаточно слабый Фейеноорд играл в ослабленном составе, плюс второй тайм в меньшинстве. А ведь несколько лет назад Кубань в квалификации ЛЕ дважды победила этот клуб. Стало быть, была сильнее нынешних претендентов на российское чемпионство. Тенденция, однако...
Удаление в составе гостей "сыграло" против армейцев - до него шла открытая игра, после него голландцы поставили у своей штрафной "автобус". Армейцы пытались взломать плотную оборону гостей через короткий пас, но у них ничего не получалось. Были два момента у Чалова, но в них он сыграл плохо. Менять его надо было раньше - игра у Феди не шла СОВСЕМ!((
ай.. старая пердливая кляча после матча еле доползла до раздевалки и растянувшись на пороге прошамкала - ну не шмагла я.. не шмагла.. )))