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Ганчаренко: «Игроки, которые вышли на замену, во многом потерялись»

26 Ноября 2020, 23:46,

LiveSport.Ru

Главный тренер ЦСКА Виктор Ганчаренко на пресс-конференции после матча с «Фейеноордом» (0:0) оценил игру футболистов, которые вышли на замену.

- Как вы бы могли оценить игру футболистов, которые вышли на замену? Вы скорее остались недовольны их игрой?

- Есть какие-то объективные показатели. А объективность в том, что в связи с тем, что у нас сегодня нет Марио Фернандеса, Дзагоева и Кучаева, их подменили на данный момент те футболисты, у которых меньше игровой практики. Естественно, не каждому игроку дано выходить на 15-20-30 минут и усилить игру, решать исходы матча. К сожалению, это так. Конечно, те игроки больше тренируются, они качественно тренируются, но игрового тонуса, который есть у игроков, которых я назвал, у них его нет. Поэтому  ты не попадаешь в момент, неправильно оцениваешь ситуацию. На самом дел можно согласиться, что те игроки, которые вышли, они во многом потерялись именно в качестве открывания, передач, взаимодействий. Есть такое.

- Почему вы выпустили вместе Гайча и Шкурина, чего не было раньше? Почему не сработали  навесы? Такая тактика напрашивалась, учитывая их габариты.

- Все-таки позиции Бистровича и Зайнутдинова были не совсем для них свойственные. У них нет такого хорошего навыка прострелов и подач, как попадать в полуфланговые или фланговые зоны. Соответственно и не было такой остроты, которой хотелось бы. И нападающие зависимы, если не оказываешь давления в штрафной площади, если нет передач, то их качество игры где-то страдает. Мы пробовали Бистровича сместить в правый фланг, у него достаточно неплохой кросс, несмотря на то, что он опорный полузащитник. Но и он мог бы получше делать эти передачи, потому что он делал или пас по диагонали, или мяч уходил далеко от ворот. Еще раз скажу: это все вместе, потому что вот эта группа, которая вышла, у нее меньше игровой практики, чем им и нам хочется. Но это естественно.
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: ЦСКА Москва, Виктор Ганчаренко
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