Вратарь «Фейеноорда» пропустит матч с ЦСКА

Основной вратарь «Фейеноорда» Джастин Бейло выбыл до конца года в связи с травмой.

22-летний нидерландский голкипер получил повреждение в тренировочной игре. Об этом сообщает пресс-служба голландского клуба.

Таким образом, из-за травмы голкипер пропустит матч четвертого тура Лиги Европы против ЦСКА.

Бейло – воспитанник «Фейеноорда». За клуб из Роттердама вратарь выступает с 2017 года и за это время провёл 40 игр, в которых пропустил 50 мячей.

В составе «Фейеноорда» Бейло выиграл чемпионат Нидерландов в сезоне 2016/2017 и Суперкубок Нидерландов в 2017 и 2018 гг. В сборную голкипер еще не вызывался.

Стоит напомнить, что матч «Фейеноорд» – ЦСКА завершился со счётом 3:1.