Вратарь «Фейеноорда» пропустит матч с ЦСКА

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14 Ноября 2020, 01:04,
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Основной вратарь «Фейеноорда» Джастин Бейло выбыл до конца года в связи с травмой.
22-летний нидерландский голкипер получил повреждение в тренировочной игре. Об этом сообщает пресс-служба голландского клуба.
Таким образом, из-за травмы голкипер пропустит матч четвертого тура Лиги Европы против ЦСКА.
Бейло – воспитанник «Фейеноорда». За клуб из Роттердама вратарь выступает с 2017 года и за это время провёл 40 игр, в которых пропустил 50 мячей.
В составе «Фейеноорда» Бейло выиграл чемпионат Нидерландов в сезоне 2016/2017 и Суперкубок Нидерландов в 2017 и 2018 гг. В сборную голкипер еще не вызывался.
Стоит напомнить, что матч «Фейеноорд» – ЦСКА завершился со счётом 3:1.
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Евро-Футбол.Ру Дмитрий Бутенко
|Теги: ЦСКА Москва, Лига Европы, Фейеноорд, Джастин Бейло