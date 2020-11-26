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Ахметов - о прошлом матче с «Фейеноордом»: «Пошла какая-то потеря концентрация»

26 Ноября 2020, 20:22,

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Полузащитник ЦСКА Ильзат Ахметов поделился воспоминаниями по прошлому матчу с «Фейеноордом» в эфире канала «Матч ТВ».

- Мы допустили ошибки, пошла какая-то потеря концентрация. Я не уверен, что ни забили гол не из офсайда, так как я смотрел матч по телевизору. Я думаю, нам бы здесь помог ВАР. Но нам  надо смотреть на свою игру. Конечно, мы не забили много, у нас были моменты, которые мы не реализовали. Соответственно, когда ты не забиваешь, тяжело выиграть.

Напомним, что в прошлом туре «армейцы» проиграли «Фейеноорду» со счетом 1:3. В матчах Лиги Европы не используется система ВАР, поэтому судья не мог проверить наличие офсайда в голевой атаке голландцев.
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: ЦСКА Москва, Ильзат Ахметов
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