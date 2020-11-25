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Ахметов: «Честно говоря, не могу сказать, готов ли я на 90 минут»

25 Ноября 2020, 13:43,

twitter.com

Полузащитник ЦСКА Ильзат Ахметов на пресс-конференции перед матчем с «Фейеноордом» оценил свой уровень физической готовности.

- Как себя чувствуете, готовы ли сыграть 90 минут?

- Чувствую себя хорошо. Честно говоря, не могу сказать, готов ли я на 90 минут, но я готов помочь команде и сделать все возможное, сколько даст тренер, постараюсь выложиться по максимуму.

- Какие у вас остались впечатления от первого матча с «Фейеноордом»? Какие особенности этой команды может выделить, которые вам доставили самые большие неприятности?

- Команда хорошая, играющая в футбол, любящая контролировать мяч, с быстрыми флангами. Запомнилось то, что мы не реализовали свои моменты. Первый тайм был, я считаю, полностью наш, мы имели много моментов, подходов, которые не довели до завершения и удара. Мы отталкиваемся от своей игры, команда хорошая, и я считаю, что в Лиге Европы и в еврокубках в целом не может быть плохих команд. Играть можно и нужно, отталкиваясь от своей игры.

- Те проблемы, что у вас были, они уже полностью позади? Больше ничего не беспокоит?

- Дай бог, чтобы все было позади, я надеюсь. Мы проделали большую работу, было огромное время на восстановление. Я надеюсь, все позади, я буду работать, набирать форму и помогать команде.

- За то время, которое вы восстанавливались, почувствовали ли, что конкуренция стала намного выше? Появились ли другие игроки, которые составляют конкуренцию?

- Конкуренция была всегда. Ребята тренировались с нами, поэтому  конкуренция только идет в плюс, я считаю, что с ней каждый будет прибавлять. Без конкуренции невозможно расти, и каждый будет доказывать, что готов играть.

- Очевидно, что в России и Европы разные скорости игры в футбол. Виктор Михайлович говорил об этом. Вы как футболист чувствуете в себе силы и способности выдавать европейский темп футбола и выдерживать матчи?

- Конечно,  в еврокубках скорости и уровень мастерства выше. Конечно, хочется играть на таких скоростях, на таком уровне. Я считаю, что только играя там, можно оценивать. С каждым матчем нужно подстраиваться под этот ритм и прибавлять. Каждый уважающий себя футболист хочет играть на таком уровне и прибавлять. Я готов физически, дело времени, чтобы подойти к этому.
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: ЦСКА Москва, Ильзат Ахметов
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