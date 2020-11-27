Как ЦСКА снова не смог забить в домашнем матче Лиги Европы - видео

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27 Ноября 2020, 00:26,
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Московский ЦСКА продлил невероятную безвыигрышную серию российских клубов в групповом раунде еврокубков. Команда Виктора Ганчаренко играла против «Фейеноорда» в четвертом туре Лиги Европы и не сумела поразить ворота противника, довольствовавшись ничьей (0:0).
В этом матче был незасчитанный гол «армейцев», финты Чидеры Эджуке, удаление Николая Йоргенсена и, конечно же, выстрелы по воротам, которые оказались «холостыми».
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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
|Теги: ЦСКА Москва