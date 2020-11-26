Адвокат назвал главное отличие современного российского футбола

Главный тренер «Фейеноорда» Дик Адвокат накануне матча с ЦСКА дал комментарий в эфире канала «Матч ТВ».

- Какие у вас ощущения по приезду в Россию?

- Я рад вернуться сюда, у меня было замечательное время в «Зените» и сборной. Мне очень нравилось здесь, в России.

- У вас есть объяснение, почему российские клубы так плохо играют в Европе?

- Сложно сказать, я слежу за своей командой. Сложно определить. «Зенит» играет с топовыми играми и командами, поэтому ему сложно. Европейский футбол совсем другой, это другая лига.

- Уровень российского чемпионата упал?

- Мне сложно сказать. Я думаю, что в мое время было очень много хороших иностранных игроков. Они были в ЦСКА, «Динамо», естественно, в «Зените». Сейчас все ищут молодых игроков. Это влияет на построение команды.

- Если бы вы могли взять к себе одного игрока отсюда, кого бы вы взяли?

- У меня со всеми хорошие отношения, с кем я работал в России. Если бы я выбрал игрока? Наверное, не стоит это делать.