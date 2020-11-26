Адвокат назвал главное отличие современного российского футбола

|
26 Ноября 2020, 20:47,
|
|
Главный тренер «Фейеноорда» Дик Адвокат накануне матча с ЦСКА дал комментарий в эфире канала «Матч ТВ».
- Какие у вас ощущения по приезду в Россию?
- Я рад вернуться сюда, у меня было замечательное время в «Зените» и сборной. Мне очень нравилось здесь, в России.
- У вас есть объяснение, почему российские клубы так плохо играют в Европе?
- Сложно сказать, я слежу за своей командой. Сложно определить. «Зенит» играет с топовыми играми и командами, поэтому ему сложно. Европейский футбол совсем другой, это другая лига.
- Уровень российского чемпионата упал?
- Мне сложно сказать. Я думаю, что в мое время было очень много хороших иностранных игроков. Они были в ЦСКА, «Динамо», естественно, в «Зените». Сейчас все ищут молодых игроков. Это влияет на построение команды.
- Если бы вы могли взять к себе одного игрока отсюда, кого бы вы взяли?
- У меня со всеми хорошие отношения, с кем я работал в России. Если бы я выбрал игрока? Наверное, не стоит это делать.
|
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
|Теги: Фейеноорд, Дик Адвокат