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Ганчаренко: «Чалов - наш сукин сын, которого мы должны оберегать»

26 Ноября 2020, 23:37,

Евро-Футбол.Ру

Главный тренер ЦСКА Виктор Ганчаренко на пресс-конференции после матча с «Фейеноордом» (0:0) поддержал форварда Фёдора Чалова.

- Не только результат, но и сценарий матча напоминал игру с загребским «Динамо». ЦСКА владел мячом, бил, создавал моменты, но не хватило лишь гола. Если сравнить, значит ли это, что ЦСКА не сделал выводов с той игры, не провел работу над ошибками?

- Нет, понимаете, тут, мы оцениваем результат, это в футболе самое главное. Но в среднем, если команда наносит девять ударов, это должно выливаться в гол. Но мы наносим гораздо больше, и если там больше 40 ударов нанесли и ни одного гола не забили, то это вопрос реализации. Вопрос реализации такой может быть в уверенности нападающих, может быть спринт раньше начинать, лучше открываться, какой-то последний пас. Все-таки когда нет ударов, это плохо, когда нет подходов, это плохо. А когда ты угрожаешь воротам, тогда это вопрос реализации.

- Как можете оценить игру Фёдора Чалова? У него было достаточно много моментов  хороших. Как-то с точки зрения морального состояния на него повлияла ситуация и суета последних дней?

- Мы пробуем сейчас изменить открывания Чалова, потому что он достаточно много и часто работает спиной, идет к мячу, а нам надо, чтобы он открывался немного по-другому. У него сегодня были какие-то хорошие моменты. Он более качественно открывался, на более высокой скорости. Были у него предпосылки, чтобы завершать.

Что касается его состояния, любой амбициозный футболист, наверное, должен разозлиться, а не обидеться там, надуть щеки и делать какой-то важный вид. У него очень хорошее состоянии, Чалов для меня, несмотря на любую критику, был и останется лучшим нападающим. Это наш сукин сын, которого мы должны оберегать.
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: ЦСКА Москва, Виктор Ганчаренко, Фёдор Чалов
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Комментарии (2)
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Юбор
26 Ноября 2020, 23:52

Не оберегать его надо, а гонять в хвост и в гриву. Вы посмотрите, что он делает на поле: передвигается трусцой, как в балете, пытается играть на чистых мячах, но техники нет и всё время закрыт, в борьбу не идёт, ни рывка за спину, ни ускорения, ни удара, обозначает активность, но совершенно бесполезен. С таким центральным нападающим вам только и остаётся, что надеяться на Влашича. Отправьте Чалова в аренду в Уфу, может это его встряхнёт, а если нет - то и забудьте.

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Gorabo90
26 Ноября 2020, 23:51

Теперь ещё на сукин сына обидеться может..

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