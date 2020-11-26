Ганчаренко: «Чалов - наш сукин сын, которого мы должны оберегать»

Главный тренер ЦСКА Виктор Ганчаренко на пресс-конференции после матча с «Фейеноордом» (0:0) поддержал форварда Фёдора Чалова.

- Не только результат, но и сценарий матча напоминал игру с загребским «Динамо». ЦСКА владел мячом, бил, создавал моменты, но не хватило лишь гола. Если сравнить, значит ли это, что ЦСКА не сделал выводов с той игры, не провел работу над ошибками?

- Нет, понимаете, тут, мы оцениваем результат, это в футболе самое главное. Но в среднем, если команда наносит девять ударов, это должно выливаться в гол. Но мы наносим гораздо больше, и если там больше 40 ударов нанесли и ни одного гола не забили, то это вопрос реализации. Вопрос реализации такой может быть в уверенности нападающих, может быть спринт раньше начинать, лучше открываться, какой-то последний пас. Все-таки когда нет ударов, это плохо, когда нет подходов, это плохо. А когда ты угрожаешь воротам, тогда это вопрос реализации.

- Как можете оценить игру Фёдора Чалова? У него было достаточно много моментов хороших. Как-то с точки зрения морального состояния на него повлияла ситуация и суета последних дней?

- Мы пробуем сейчас изменить открывания Чалова, потому что он достаточно много и часто работает спиной, идет к мячу, а нам надо, чтобы он открывался немного по-другому. У него сегодня были какие-то хорошие моменты. Он более качественно открывался, на более высокой скорости. Были у него предпосылки, чтобы завершать.

Что касается его состояния, любой амбициозный футболист, наверное, должен разозлиться, а не обидеться там, надуть щеки и делать какой-то важный вид. У него очень хорошее состоянии, Чалов для меня, несмотря на любую критику, был и останется лучшим нападающим. Это наш сукин сын, которого мы должны оберегать.