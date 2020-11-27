Канделаки: «Фёдор «Золотой Резерв» Чалов не забил»

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27 Ноября 2020, 09:42,
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Генпродюсер телеканала «Матч ТВ» Тина Канделаки прокомментировала ничейный результат поединка между московским ЦСКА и роттердамским «Фейеноордом» в рамках четвертого тура группового этапа Лиги Европы. Встреча завершилась со счетом 0:0.
«Единственное хорошее впечатление - бодрое движение команды. В остальном опять вселенская грусть. Фёдор «Золотой Резерв» Чалов не забивал, Эджуке подтверждал свою репутацию дриблера без ворот, а остальные забить мяч в большинстве не смогли. Неоптимистичные 0:0», - гласит сообщение Канделаки в «Телеграме».
После четырех проведенных туров подопечные Виктора Ганчаренко набрали всего три балла и занимают последнее место в квартете К. В следующем поединке Лиги Европы московский коллектив примет на своем поле австрийский «Вольфсбергер». Встреча состоится третьего декабря.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Фёдор Чалов, Тина Канделаки
Хоть что-то нормальное ляпнула