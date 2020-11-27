Эджуке: «ЦСКА много бьёт по воротам, но вообще ничего не залетает»

Форвард московского ЦСКА Чидера Эджуке высказался о матче четвертого тура группового этапа Лиги Европы с роттердамским «Фейеноордом». Встреча завершилась вничью со счетом 0:0.

«Затрудняюсь сказать, что происходит. Какой-то злой рок. Мы много бьем по воротам, но вообще ничего не залетает. Впрочем, нам необходимо сохранять концентрацию, продолжать тренироваться и выиграть оставшиеся матчи. Все в наших руках», - передает слова 22-летнего нигерийского нападающего пресс-служба УЕФА.

По итогам четырех туров ЦСКА набрал всего три пункта и занимает последнее место в квартете К. В следующем матче «армейцы» сыграют у себя дома с австрийским «Вольфсбергером». Игра пройдет третьего декабря.