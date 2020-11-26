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Теннисист Рублёв: «Надеемся, что сегодня наши ребята сделают все, что от них зависит»

26 Ноября 2020, 20:36,

Евро-Футбол.Ру

Один из лучших теннисистов России Андрей Рублёв поделился ожиданиями от матча ЦСКА с «Фейеноордом» в эфире канала «Матч ТВ».

- Чем теннисисту интересен футбол?

- В целом интересно смотреть разные виды спорта, в частности футбол, особенно, когда это можно посмотреть живьем, поэтому я тут.

- Какие-то действия общие у футболистов и теннисистов? Вы так долго наблюдали за разминкой. Еще до начала матча для вас есть что-то особенное?

- Мне в целом интересно наблюдать, как другие спортсмены в своей профессии делают какие-то особенные вещи вроде разминки, или как они себя ведут в важные моменты, как они двигаются, какое у них отношение и поведение. Это все интересно наблюдать, потому что совсем другой вид спорта.

- Как сегодня будет двигаться ЦСКА? Вы были здесь на матче с «Сочи». Сегодня соперник европейский, что ждете?

- Конечно, надеюсь, что наши победят, посмотрим, как случится.

- Что конкретного в игре можно ожидать? За 9 минут в Роттердаме ЦСКА проиграл матч. Как он сложится, по-вашему, сегодня?

- Посмотрим. Надеемся, что сегодня наши ребята сделают все, что от них зависит, будут бороться до конца, это самое главное. А там сложится, как сложится, все-таки это спорт, и ты никогда не знаешь, как все сложится. Даже если обе команды будут играть хорошо, все равно победить только один.

- Вы в соцсетях активны после футбольных матчей. Вы заготовили какой-то твит или пост в Инстаграм по поводу этой игры?

- Нет еще ничего не готовил, но посмотрим, как сложится. По ходу матчу, может быть, что-то и появится.
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: ЦСКА Москва, Андрей Рублёв
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