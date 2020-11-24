Эстонские арбитры обслужат матч ЦСКА - «Фейеноорд»

Пресс-служба УЕФА представила судейскую бригаду, которая обслужит поединок четвертого тура группового раунда Лиги Европы между московским ЦСКА и роттердамским «Фейеноордом».

На этом поединке отработают арбитры из Эстонии. Главный рефери - Кристо Тохвер. Помогать ему будут Силвер Кыйв и Стен Клаасен. Резервный судья - Юрий Фришер.

Матч между ЦСКА и «Фейеноордом» состоится в четверг, 26-го ноября, на стадионе «ВЭБ Арена». Стартовый свисток прозвучит в 20:55 по московскому времени.

После трех сыгранных туров «армейцы» набрали два очка и занимают последнее место в таблице группы К. Роттердамский коллектив (4 балла) располагается на третьей строчке.