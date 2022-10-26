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Лига чемпионов

Дель Пьеро – о «Ювентусе»: «Игра была ужасной»

26 Октября 2022 • 18:24 Комментировать
Бенфика
4:3
Ювентус
окончен

Проиграв «Бенфике» со счётом 3:4, «Ювентус» потерял всякие шансы на выход в плей-офф Лиги чемпионов. Комментарий на этот счёт дал бывший капитан «старой синьоры» Алессандро дель Пьеро.

«Бенфика» доминировала на поле. Последние 20 минут дали небольшую надежду, но в целом игра была ужасной. Матч мог закончиться со счётом 4:4, хотя «Бенфика» могла забить и пятый гол», - сказал дель Пьеро Sky Sport Italia.

В последнем туре «Ювентус» будет заочно бороться с «Маккаби» за путёвку в плей-офф Лиги Европы. У команд по три очка и паритет в очных матчах. При этом разность голов гораздо лучше в итальянцев (-3 против -9).

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Алессандро Дель Пьеро
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