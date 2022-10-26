Силва – лучший игрок матча «Бенфика» - «Ювентус»

Нападающий лиссабонской «Бенфики» Рафа Силва признан лучшим игроком матча пятого тура группового этапа Лиги чемпионов против туринского «Ювентуса» (4:3).

Во время данного противостояния форвард отметился двумя забитыми голами в ворота соперника, положив мяч в сетку ворот по разу в каждом из таймов.

Благодаря победе клуб из Лиссабона досрочно вышел в плей-офф турнира из группы, где помимо итальянской команды также выступают «ПСЖ» и «Маккаби» из Хайфы.

«Ювентус» же, имея в своём активе три очка за один тур до окончания группового этапа, лишился шансов на выход в следующую стадию турнира.