Кассано: «Аллегри пора уйти из «Ювентуса»

Известный в прошлом итальянский нападающий Антонио Кассано, поигравший за «Рому» и мадридский «Реал», высказался о гостевом поражении туринского «Ювентуса» от лиссабонской «Бенфики» (3:4) в матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов.

«Аллегри пора уйти, он очень плох. Этот тренер побеждал, когда у него в команде были сплошь чемпионы. Когда же ситуация поменялась, мы видим результат. Он ничего не может дать команде. Массимилиано нужно принять решение и уйти по собственному желанию. Хотя он вряд ли пойдет на это, ведь лишится денег», - цитирует Кассано Sport Paper.

«Ювентус» вылетел из ЛЧ, занимая последнее место в своей группе перед шестым туром.