Капелло: «Жёсткое избиение «Ювентуса»

Экс-наставник сборной России и ряда европейских топ-клубов Фабио Капелло высказался о гостевом поражении туринского «Ювентуса» от лиссабонской «Бенфики» (3:4) в матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов.

«Ювентус» проиграл сопернику, который доминировал большую часть матча. Это было тотальное доминирование. Туринцы смогли что-то сделать лишь в последние 20 минут. Мы увидели жесткое избиение «старой синьоры». Счет 3:4 можно считать аспирином при такой игре», - цитирует эксперта Corriere dello Sport.

После вчерашней неудачи туринский топ-клуб лишился шансов на продолжение борьбе в Лиге чемпионов.