Сандро: «Надеюсь, «Бенфику» ждёт первое поражение в матче с «Ювентусом»

Левый защитник «Ювентуса» Алекс Сандро напомнил о необходимости победы в матче с «Бенфикой».

Встреча в Португалии, которая пройдёт 25 октября, станет определяющей для команды Массимилиано Аллегри – только победа позволит претендовать на продолжение выступления в Лиге чемпионов перед последним туром группового этапа.

«Мы понимаем, что нам нужна только победа, права на ошибку больше нет. Команда находится на подъёме и ставит цель побеждать и показывать хороший футбол в каждом матче.

Надеюсь, завтра «Бенфика» потерпит своё первое поражение. В этой команде много качественных игроков, и нам будет непросто, но мы готовы», – заявил на пресс-конференции бразильский латераль.