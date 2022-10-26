Жоау Мариу считает, что «Бенфика» могла забить «Ювентусу» и больше

Полузащитник «Бенфики» Жоау Мариу прокомментировал победу над «Ювентусом» (4:3) в матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

Напомним, успех в этой встрече позволил команде из Лиссабона выйти в 1/8 финала турнира.

По мнению португальского хавбека, «Бенфика» могла выиграть и с более крупным счётом.

«До 70-й минуты мы демонстрировали идеальную игру. До того, как «Ювентус» забил второй гол, мы могли сделать счёт 5:1, но это футбол. Мы играли с отличной командой. Я очень доволен выходом в плей-офф», — цитирует Мариу Eleven Sports.

Напомним, что после пяти туров «Бенфика» делит лидерство в турнирной таблице группы H с «ПСЖ». В активе обоих коллективов по 11 набранных очков, однако парижане опережают «орлов» по дополнительным показателям.