Аллегри продолжит работу в «Ювентусе»

Главный тренер туринского «Ювентуса» Массимилиано Аллегри сохранит пост наставника клуба. Об этом сообщает журналист Николо Скира.

Руководство итальянского клуба не планирует увольнять Аллегри как минимум до начала чемпионата мира – 2022. Деятельность специалиста будет проанализирована и оценена во время зимней паузы в чемпионате Италии.

Ранее «Ювентус» потерпел гостевое поражение от лиссабонской «Бенфики» со счётом 3:4 и лишился шансов на выход в плей-офф Лиги чемпионов. Тем не менее, команда всё ещё сохраняет за собой возможность принять участие в стадии на выбывание в европейском турнире рангом ниже – Лиге Европы.