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Аллегри продолжит работу в «Ювентусе»

26 Октября 2022 • 01:34 Комментировать
Бенфика
4:3
Ювентус
окончен

Главный тренер туринского «Ювентуса» Массимилиано Аллегри сохранит пост наставника клуба. Об этом сообщает журналист Николо Скира.

Руководство итальянского клуба не планирует увольнять Аллегри как минимум до начала чемпионата мира – 2022. Деятельность специалиста будет проанализирована и оценена во время зимней паузы в чемпионате Италии.

Ранее «Ювентус» потерпел гостевое поражение от лиссабонской «Бенфики» со счётом 3:4 и лишился шансов на выход в плей-офф Лиги чемпионов. Тем не менее, команда всё ещё сохраняет за собой возможность принять участие в стадии на выбывание в европейском турнире рангом ниже – Лиге Европы.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Массимилиано Аллегри Лига Чемпионов Николо Скира
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