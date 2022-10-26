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Лига чемпионов

Игрок «Ювентуса»: «Мы должны любой ценой попасть в Лигу Европы»

26 Октября 2022 • 09:38 Комментировать (2)
Бенфика
4:3
Ювентус
окончен

Защитник туринского «Ювентуса» Федерико Гатти высказался о гостевом поражении от лиссабонской «Бенфики» (3:4) в матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов сезона-2022/2023.

«Сейчас нам нужно думать в матчах с «Лечче» и «ПСЖ». «Ювентусу» нужно любой ценой попасть в Лигу Европы. Этот турнир тоже неплохой опыт. Впереди у нашей команды два важных матча, в которых мы должны сыграть на максимуме возможностей», - приводит слова футболиста пресс-служба УЕФА.

«Ювентус» с тремя баллами занимает последнее место в своей группе. В заключительном туре подопечные Массимилиано Аллегри примут «ПСЖ».

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Федерико Гатти
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Комментарии (2)
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Ale10JUFC
26 Октября 2022 в 10:14
Зачем ???? Чтобы не только в ЛЧ но и в ЛЕ обос##ться
gs6
26 Октября 2022 в 09:44
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