Игрок «Ювентуса»: «Мы должны любой ценой попасть в Лигу Европы»

Защитник туринского «Ювентуса» Федерико Гатти высказался о гостевом поражении от лиссабонской «Бенфики» (3:4) в матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов сезона-2022/2023.

«Сейчас нам нужно думать в матчах с «Лечче» и «ПСЖ». «Ювентусу» нужно любой ценой попасть в Лигу Европы. Этот турнир тоже неплохой опыт. Впереди у нашей команды два важных матча, в которых мы должны сыграть на максимуме возможностей», - приводит слова футболиста пресс-служба УЕФА.

«Ювентус» с тремя баллами занимает последнее место в своей группе. В заключительном туре подопечные Массимилиано Аллегри примут «ПСЖ».