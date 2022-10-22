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Лига чемпионов

Локателли: «Нам было стыдно после поражения от «Маккаби», мы обязаны обыграть «Бенфику»

22 Октября 2022 • 02:28 Комментировать
Бенфика
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Ювентус
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25.10 22:00

Полузащитник «Ювентуса» Мануэль Локателли поведал о настрое команды перед матчем Лиги чемпионов против «Бенфики».

После четырёх туров групповой стадии в активе «Ювентуса» всего три балла – на пять меньше, чем у «ПСЖ» и «Бенфики». Во вторник «бьянконери» предстоит провести выездной матч против лиссабонцев.

«Мы обретаем силу и хотим начать всё с чистого листа в Лиге чемпионов. Мы должны продолжать играть так же, как в последних матчах Серии А.

Нам было очень стыдно после поражения от «Маккаби» – в тот день мы сыграли крайне плохо, подобное просто неприемлемо. Перед матчем с «Бенфикой» нам нужно сохранить тот же настрой, что и в последних двух играх. Мы просто обязаны победить», – рассказал в интервью Sky Sport итальянский хавбек.

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Евро-Футбол.Ру,
Бенфика Ювентус Маккаби Хайфа Мануэль Локателли
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БЕНФИКА ЮВЕНТУС
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