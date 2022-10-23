​Аллегри: «Возможно, сейчас самое подходящее время для первого поражения «Бенфики»

«Ювентус» имеет низкие шансы на выход в плей-офф Лиги чемпионов. Команде Массимилиано Аллегри нужно обязательно обыграть на выезде «Бенфику», но даже этого может не хватить в конечном итоге.

«Бенфика» и «Ювентус» сыграют в Лиссабоне во вторник. При этом «орлы» в сезоне 2022/2023 ещё ни разу не проигрывали. Рулевой «старой синьоры» Массимилиано Аллегри высказался на этот счёт.

«Бенфика» ещё не проигрывала? Возможно, сейчас самое подходящее время для этого», - слова Аллегри приводит итальянский филиал портала Goal.

В настоящий момент ситуация в группе Н такая: 1. «ПСЖ» (8 очков), 2. «Бенфика» (8 очков), 3. «Ювентус» (3 очка), 4. «Маккаби» (3 очка).