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Лига чемпионов

​Аллегри: «Возможно, сейчас самое подходящее время для первого поражения «Бенфики»

23 Октября 2022 • 18:21 Комментировать
Бенфика
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Ювентус
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25.10 22:00

«Ювентус» имеет низкие шансы на выход в плей-офф Лиги чемпионов. Команде Массимилиано Аллегри нужно обязательно обыграть на выезде «Бенфику», но даже этого может не хватить в конечном итоге.

«Бенфика» и «Ювентус» сыграют в Лиссабоне во вторник. При этом «орлы» в сезоне 2022/2023 ещё ни разу не проигрывали. Рулевой «старой синьоры» Массимилиано Аллегри высказался на этот счёт.

«Бенфика» ещё не проигрывала? Возможно, сейчас самое подходящее время для этого», - слова Аллегри приводит итальянский филиал портала Goal.

В настоящий момент ситуация в группе Н такая: 1. «ПСЖ» (8 очков), 2. «Бенфика» (8 очков), 3. «Ювентус» (3 очка), 4. «Маккаби» (3 очка).

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Евро-Футбол.Ру,
Бенфика Ювентус Массимилиано Аллегри
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БЕНФИКА ЮВЕНТУС
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