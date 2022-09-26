В Италии назвали предполагаемую дату возвращения Погба на поле

Полузащитник «Ювентуса» Поль Погба может вернуться на поле уже в следующем месяце.

29-летний француз пополнил ряды «бьянконери» этим летом, перебравшись из «Манчестер Юнайтед» в качестве свободного агента, однако получил травму ещё до первого официального матча. Хавбек серьёзно рисковал пропустить чемпионам мира, который пройдёт с ноября по декабрь в Катаре, но теперь в итальянских СМИ настроены оптимистично: по данным Tuttosport, восстановление Погба проходит очень стремительно, и футболист надеется полностью восстановиться к матчу Лиги чемпионов против «Бенфики», который будет сыгран 25 октября.