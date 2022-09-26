Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

В Италии назвали предполагаемую дату возвращения Погба на поле

 
26 Сентября 2022 • 00:03 Комментировать
Бенфика
...
Ювентус
25.10 22:00

Полузащитник «Ювентуса» Поль Погба может вернуться на поле уже в следующем месяце.

29-летний француз пополнил ряды «бьянконери» этим летом, перебравшись из «Манчестер Юнайтед» в качестве свободного агента, однако получил травму ещё до первого официального матча. Хавбек серьёзно рисковал пропустить чемпионам мира, который пройдёт с ноября по декабрь в Катаре, но теперь в итальянских СМИ настроены оптимистично: по данным Tuttosport, восстановление Погба проходит очень стремительно, и футболист надеется полностью восстановиться к матчу Лиги чемпионов против «Бенфики», который будет сыгран 25 октября.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Сборная Франции Поль Погба
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
БЕНФИКА ЮВЕНТУС
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 26 Сентября
00:03 · Италия. Серия А
В Италии назвали предполагаемую дату возвращения Погба на поле
25 Сентября
23:40 · Англия. Премьер-лига
Романо: «Интер» и «Челси» обсудили будущее Лукаку»
22:09 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» не заинтересован в подписании Влаховича
19:58 · Италия. Серия А
​Дюмфрис польщён интересом европейских грандов
18:10 · Италия. Серия А
Зеедорф: «Темнокожих тренеров мало»
17:56 · Италия. Серия А
​«Реал» внимательно следит за ситуацией защитника «Интера» - его оценивают в 65 млн евро слухи
17:38 · Италия. Серия А
​Ибрагимович опубликовал трейлер фильма, в котором он снялся
16:35 · Италия. Серия А
​Мальдини: «Я говорил с Эрнандесом, как будто он мой сын, поэтому убедил его перейти в «Милан»
15:53 · Англия. Премьер-лига
​Три топ-клуба Англии поборются за защитника «Интера» слухи
15:42 · Италия. Серия А
​«ПСЖ» может вернуть Рабио уже зимой
14:42 · Италия. Серия А
​Капелло: «Говорил Берлускони, что Роналдо интересуют только вечеринки и женщины»
12:50 · Италия. Серия А
Капелло: «Кассано реализовал талант лишь на 50%» 2
10:34 · Италия. Серия А
В «Интере» раскрыли планы по Лаутаро Мартинесу
08:26 · Италия. Серия А
Джеко может покинуть «Интер»
07:46 · Италия. Серия А
«Интер» нацелился на экс-игрока «Барселоны»
Все новости
Рекомендуем