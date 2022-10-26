Аллегри: «Мы должны хотя бы попасть в Лигу Европы»

Главный тренер туринского «Ювентуса» Массимилиано Аллегри прокомментировал вылет своей команды из Лиги чемпионов.

Специалист отметил, что его команда чрезвычайно слабо отыграла первый тайм в обороне. Каждый игрок в команде испытывает чувство разочарованности и злобы в связи с вылетом из Лиги чемпионов.

«Теперь нам нужно концентрироваться на Серии А и на матче с «ПСЖ», потому что мы должны хотя бы попасть в Лигу Европы», - приводит слова Аллегри официальный сайт УЕФА.

После пяти проведённых матчей в группе Лиги чемпионов «Ювентус» занимает третье место, имея в своём активе три балла.

Следующий матч в рамках самого престижного европейского клубного турнира итальянский коллектив проведёт на домашнем стадионе. Соперником станет французский «ПСЖ». Начало игры - второго ноября в 23:00.