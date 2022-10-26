«Ювентус» впервые с 2014 года пропустит раунд плей-офф Лиги чемпионов

Поражение от «Бенфики» окончательно лишило «Ювентус» места в плей-офф Лиги чемпионов, теперь клуб окажется, скорее всего, в Лиге Европы - впрочем, и за это придется побороться. Как выяснилось, «Ювентус» впервые с 2014 года оказался за бортом плей-офф Лиги чемпионов.

Тогда «Ювентус» попал в группу с «Реалом», «Галатасараем» и «Копенгагеном», выиграл лишь один раз и в последнем туре неожиданно проиграл «Галатасараю», оказавшись в итоге позади турок на третьем месте в группе.

В последнем туре группового раунда Лиги чемпионов «Ювентусу» придется сразиться с «ПСЖ», в то время как «Маккаби» сразится с «Бенфикой».