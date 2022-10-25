«Ювентус» впервые в истории пропустил три гола в первом тайме матча ЛЧ

«Ювентус» ужасно сыграл первый тайм матча пятого тура Лиги чемпионов против «Бенфики», что привело к клубному антирекорду.

Впервые за всю историю выступлений в главном еврокубке «бьянконери» пропустили три мяча за первую половину встречи. К перерыву поединка на «Эштадиу да Луш» подопечные Массимилиано Аллегри уступают со счётом 1:3.

Отметим, что поражение в Лиссабоне оставит итальянский гранд без участия в плей-офф Лиги чемпионов впервые с 2013 года. На исправление положения у «Ювентуса» есть второй тайм.

