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Лига чемпионов

«Ювентус» впервые в истории пропустил три гола в первом тайме матча ЛЧ

25 Октября 2022 • 22:55 Комментировать (1)
Бенфика
4:1
Ювентус
1 1.35 X 5.10 2 7.20
2-й тайм

«Ювентус» ужасно сыграл первый тайм матча пятого тура Лиги чемпионов против «Бенфики», что привело к клубному антирекорду.

Впервые за всю историю выступлений в главном еврокубке «бьянконери» пропустили три мяча за первую половину встречи. К перерыву поединка на «Эштадиу да Луш» подопечные Массимилиано Аллегри уступают со счётом 1:3.

Отметим, что поражение в Лиссабоне оставит итальянский гранд без участия в плей-офф Лиги чемпионов впервые с 2013 года. На исправление положения у «Ювентуса» есть второй тайм.
 

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Ювентус Лига Чемпионов
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БЕНФИКА ЮВЕНТУС
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Комментарии (1)
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Juventissimo
25 Октября 2022 в 23:00
То ли ещё будет! Остаётся один выход для Аллегри - тазик, цемент и на дно реки. Добровольно он не уйдёт.
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