«Ювентус» объявил состав на игру с «Бенфикой»

В пятом туре группового раунда Лиги чемпионов туринский «Ювентус» сразится в гостевом матче с лиссабонской «Бенфикой». Накануне игры наставник «старой синьоры» Массимилиано Аллегри объявил состав на матч с португальским клубом.

«Ювентус»: Щесны, Данило, Бонуччи, Гатти, Куадрадо, Локателли, Маккенни, Рабио, Костич, Кин, Влахович.

Матч между «Бенфикой» и «Ювентусом» в рамках пятого тура группового раунда самого престижного клубного турнира европейского континента начнется в 22 часа по московскому времени. Следить за ним можно будет в формате прямой онлайн-трансляции по ссылке на наш сайт.