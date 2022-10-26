Ди Канио: «Бенфика» могла вообще уничтожить «Ювентус»

Известный в прошлом итальянский нападающий Паоло ди Канио отреагировал на гостевое поражение туринского «Ювентуса» от лиссабонской «Бенфики» в рамках пятого тура группового этапа Лиги чемпионов. «Старая синьора» уступила со счетом 3:4 и лишилась шансов на выход в плей-офф.

«Первый гол, пропущенный «Ювентусом», это какая-то нелепость. Второй был забит после спорного 11-метрового. Португальцы очень легко добирались до ворот туринцев, защита гостей выглядела очень смешно. Лиссабонцы могли вообще уничтожить «Ювентус», - цитирует ди Канио Sky Sport.

«Бенфика» гарантировал себе выход в 1/8 финала ЛЧ, а «старая синьора» поборется за путевку в Лигу Европы.