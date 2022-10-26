В «Бенфике» высказались о победе над «Ювентусом»

Наставник лиссабонской «Бенфики» Роджер Шмидт выступил на пресс-конференции после поединка пятого тура группового раунда Лиги чемпионов с туринским «Ювентусом». Португальцы отпраздновали яркую победу над итальянским грандом со счетом 4:3.

«Мы провели фантастический матч. Были забиты отличные голы в матче с очень непростым соперником. «Бенфика» прошла проверку на прочность, показав хороший футбол», - приводит слова специалиста пресс-служба УЕФА.

Благодаря вчерашней победе лиссабонский коллектив набрал 11 баллов и гарантировал себе путевку в следующий раунд Лиги чемпионов.