«Катастрофа»: Бонуччи раскритиковали после провала «Ювентуса»

«Ювентус» провалился в Лиге чемпионов – после поражения от «Бенфики» со счётом 3:4 у команды Массимилиано Аллегри не осталось шансов на попадание в плей-офф турнира.

Одним из наиболее критикуемых игроков «старой синьоры» после фиаско в Лиссабоне стал защитник Леонардо Бонуччи.

Газета Tuttosport поставила Бонуччи 3 балла из 10. La Gazzetta dello Sport и Il Corriere Dello Sport были более добры – 4 из 10.

«Полная катастрофа, это был ночной кошмар для капитана», - говорится в материале Tuttosport.

В последнем туре Лиги чемпионов «Ювентус» будет бороться за попадание в плей-офф Лиги Европы.