Матч «Бенфика» - «Ювентус» пройдёт без системы фиксации гола по вине хозяев

На официальном сайте УЕФА была размещена информация о том, что матч между «Бенфикой» и «Ювентусом» в пятом туре группового этапа Лиги чемпионов пройдёт без системы фиксации гола.

«Без ведома УЕФА и поставщика оборудования «Бенфика» заказала на стадионе работы, в результате которых установленная система фиксации гола вышла из строя. Решить проблему к матчу невозможно», - говорится в сообщении пресс-службы УЕФА.

«Бенфика» и «Ювентус» сыграют сегодня, 25 октября. Стартовый свисток футболисты услышат в 22:00 по московскому времени. Не пропустите трансляцию в текстовом формате на страницах портала LiveResult.