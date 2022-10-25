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Лига чемпионов

«Ювентус» ушёл от разгрома в игре с «Бенфикой», но всё же вылетает из Лиги чемпионов

25 Октября 2022 • 23:53 Комментировать (11)
Бенфика
4:3
Ювентус
окончен

«Ювентус» имел шансы на борьбу в Лиге чемпионов, для этого нужно было нанести «Бенфике» первое поражение в сезоне. Но не тут то было, португальцы выглядели мощнее итальянского гранда. 

После подачи углового Антониу Силва головой открыл счет. Достаточно быстро Душан Влахович и Мойзе Кин затолкали мяч в сетку в сутолоке - 1:1. Тут же Хуан Куадрадо сыграл рукой у своих ворот, и Жоау Мариу с 11 метров вернул перевес лиссабонцев. Еще до перерыва с прострела Мариу Рафа Силва пяткой забил третий гол. Сразу после перерыва грубо ошибся Леонардо Бонуччи, и Рафа Силва оформил дубль.

Туринцы проснулись в концовке, забив дважды за две минуты. Аркадиуш Милик подарил надежду гостям, а новый прострел Самуэля Айлинга снова привел к голу - несколько попыток ударов, и Уэстон Маккенни забил-таки - 4:3.

«Ювентус» поборется за третье место, а его соперник лидирует вместе с парижским грандом.

Протокол игры  
Бенфика4:3Ювентус
(1:0) Силва Антониу17'  
  21'Кин Мойзе (1:1)
(2:1) Мариу Жоау28'  
(3:1) Силва Рафа35'  
(4:1) Силва Рафа50'  
  77'Милик Аркадиуш (4:2)
  79'Маккенни Уэстон (4:3)
Влаходимос ОдиссеасБах Александр 82' (Жилберто Жуниор ( 82') Силва АнтониуОтаменди НиколасГримальдо АлехандроЗидан Энцо  84'ФлорентинуМариу ЖоауСилва Рафа 87' (Муса Петар ( 87') Эурснес ФредрикРамуш Гонсалу 88' (Нерес Давид ( 88')
Запасные: Араухо ПерейраБернарду ПаулуЖоао ВикторШикинью ФранцискуБрукс ДжонЛейте ЭлтонГонсалвеш ДиогуРистич МихайлоЛукас VI
Щесны ВойцехГатти ФедерикоБонуччи Леонардо 60' (Алекс Сандро ( 60') Данило Луис  62'Куадрадо Хуан 60' (Миретти Фабио ( 60') Костич Филип 70' (Соуле Матиас ( 70') Маккенни УэстонЛокателли МануэльРабио АдриенВлахович Душан 70' (Айлинг Самуэль ( 70') Кин Мойзе 46' (Милик Аркадиуш ( 46')
Запасные: Ругани ДаниэлеПинсольо КарлоФаджоли НиколоПерин Маттиа
25 октября. Стадион "Эштадиу да Луш".

Видео

4:3. Гол Уэстона Маккени (видео). Лига чемпионов. Футбол
4:3. Гол Уэстона Маккени (видео). Лига чемпионов. Футбол
4:2. Гол Аркадиуша Милика (видео). Лига чемпионов. Футбол
4:2. Гол Аркадиуша Милика (видео). Лига чемпионов. Футбол
4:1. Гол Рафа Силвы (видео). Лига чемпионов. Футбол
4:1. Гол Рафа Силвы (видео). Лига чемпионов. Футбол
3:1. Гол Рафа Силвы (видео). Лига чемпионов. Футбол
3:1. Гол Рафа Силвы (видео). Лига чемпионов. Футбол
2:1. Гол с пенальти Жоау Мариу (видео). Лига чемпионов. Футбол
2:1. Гол с пенальти Жоау Мариу (видео). Лига чемпионов. Футбол
1:1. Гол Душана Влаховича (видео). Лига чемпионов. Футбол
1:1. Гол Душана Влаховича (видео). Лига чемпионов. Футбол
1:0. Гол Антониу Силвы (видео). Лига чемпионов. Футбол
1:0. Гол Антониу Силвы (видео). Лига чемпионов. Футбол

 

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Бенфика Ювентус
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Комментарии (11)
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Рейтинг комментариев
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CELTIC FROST
26 Октября 2022 в 00:00
Удивительный матч. Минут 70 хозяева просто деклассировали гостей и были куда ближе к 5:1, а то и 6:1. А затем что-то сломалось, оказалось, что у туринцев есть огого какой резерв, и в конце могло быть по всякому. Итоговая победа Бенфики все же заслуженная. Однако так беззаботно относиться к своим голевым моментам (из доброго десятка забили лишь 4, 1 из которых - случайный пенальти) - нельзя, рано или поздно аукнется очень больно. // Аллегри сохранил лицо?))
Juventissimo
25 Октября 2022 в 23:59
Бенфика транжирила моменты, так что Юве реально спасся от разгрома. И говорить про какой-то характер команды нет смысла - яиц нет. Полтора тайма гений тактики Аллегри позволял возить туринцев мордой об газон. Потом Бенфика выпила галоперидола и Юве изобразил великую волю к победе. Жаль, что никто из мафии не болеет за Ювентус. Макса давно бы уже отправили на корм рыбам.
CELTIC FROST
26 Октября 2022 в 00:01
Теперь-то, после того, как едва не спаслись, у него появилась куча козырей) Я так понимаю, совести у него нет, и сам он уйти не поспешит.
Juventissimo
26 Октября 2022 в 00:05
Зачем нужна совесть, когда зарплата 7.5 ляма за сезон с учётом дикой неустойки в случае увольнения. В прошлый раз, когда Макса выперли из клуба, Ювентус выплачивал ему зарплату(!) года два, если не ошибаюсь.
Barca mes que un club
26 Октября 2022 в 00:11
Он не дурак, чтобы добровольно увольняться. Если его уводит руководство клуба, Макс прлучит много денег💰
Barca mes que un club
26 Октября 2022 в 00:08
Мафии гораздо интереснее родной для нее Наполи🔫😎
Juventissimo
26 Октября 2022 в 00:09
Там не мафия, а каморра.
Barca mes que un club
26 Октября 2022 в 00:12
Родина мафии Сицилия, потом Наполи, но никак не северная Италия, Пьемонт, Турин.
Juventissimo
26 Октября 2022 в 00:15
Каморра (от неап. morra «глава игры Морра») — неаполитанская преступная структура, аналогичная мафии. Возникла в XVIII веке. (Википедия)
Barca mes que un club
26 Октября 2022 в 00:29
Аналогичное мафии, чего к словам цепляешься? Скажи лучше, какое отношение имеет североитальянский Ювентус к мафии? Вот где риторический вопрос 🤔
Juventissimo
26 Октября 2022 в 00:38
Значит так. Повторяю для особо нимательных:)
# Жаль, что никто из мафии не болеет за Ювентус. Макса давно бы уже отправили на корм рыбам.
И где я указывал на отношение Ювентуса к мафии? Скорее, я пожалел, что мафия не болеет за Ювентус. И, тем более, не писал, что Пьемонт является родиной мафии. Так что, не надо цепляться к моим комментариям и что-то выдумывать от себя. Как-то так.
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