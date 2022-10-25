«Ювентус» ушёл от разгрома в игре с «Бенфикой», но всё же вылетает из Лиги чемпионов

«Ювентус» имел шансы на борьбу в Лиге чемпионов, для этого нужно было нанести «Бенфике» первое поражение в сезоне. Но не тут то было, португальцы выглядели мощнее итальянского гранда.
После подачи углового Антониу Силва головой открыл счет. Достаточно быстро Душан Влахович и Мойзе Кин затолкали мяч в сетку в сутолоке - 1:1. Тут же Хуан Куадрадо сыграл рукой у своих ворот, и Жоау Мариу с 11 метров вернул перевес лиссабонцев. Еще до перерыва с прострела Мариу Рафа Силва пяткой забил третий гол. Сразу после перерыва грубо ошибся Леонардо Бонуччи, и Рафа Силва оформил дубль.
Туринцы проснулись в концовке, забив дважды за две минуты. Аркадиуш Милик подарил надежду гостям, а новый прострел Самуэля Айлинга снова привел к голу - несколько попыток ударов, и Уэстон Маккенни забил-таки - 4:3.
«Ювентус» поборется за третье место, а его соперник лидирует вместе с парижским грандом.
|(1:0) Силва Антониу17'
|21'Кин Мойзе (1:1)
|(2:1) Мариу Жоау28'
|(3:1) Силва Рафа35'
|(4:1) Силва Рафа50'
|77'Милик Аркадиуш (4:2)
|79'Маккенни Уэстон (4:3)
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# Жаль, что никто из мафии не болеет за Ювентус. Макса давно бы уже отправили на корм рыбам.
И где я указывал на отношение Ювентуса к мафии? Скорее, я пожалел, что мафия не болеет за Ювентус. И, тем более, не писал, что Пьемонт является родиной мафии. Так что, не надо цепляться к моим комментариям и что-то выдумывать от себя. Как-то так.
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