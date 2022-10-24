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Лига чемпионов

Аллегри: «Ювентус» ещё не вылетел в Лигу Европы»

24 Октября 2022 • 22:28 Комментировать (1)
Бенфика
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Ювентус
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Через 23 ч. 5 мин.

Наставник «Ювентуса» Массимилиано Аллегри верит в шансы команды продолжить выступление в Лиге чемпионов.

Во вторник «бьянконери» сыграют в Португалии против «Бенфики», и только победа в этом матче позволит итальянскому коллективу рассчитывать на выход в 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Мы ещё не в Лиге Европы, мы по-прежнему боремся. Мы постараемся воспользоваться оставшейся у нас возможностью.

В матче с «Бенфикой» мы должны показывать интенсивную игру и не забывать про оборону, зная, на что способен соперник. Нам нужно сохранять спокойствие и действовать как единое целое», – отметил Массимилиано Аллегри на предматчевой пресс-конференции.

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Евро-Футбол.Ру,
Бенфика Ювентус Массимилиано Аллегри
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БЕНФИКА ЮВЕНТУС
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