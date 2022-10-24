Аллегри: «Ювентус» ещё не вылетел в Лигу Европы»

Наставник «Ювентуса» Массимилиано Аллегри верит в шансы команды продолжить выступление в Лиге чемпионов.

Во вторник «бьянконери» сыграют в Португалии против «Бенфики», и только победа в этом матче позволит итальянскому коллективу рассчитывать на выход в 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Мы ещё не в Лиге Европы, мы по-прежнему боремся. Мы постараемся воспользоваться оставшейся у нас возможностью.

В матче с «Бенфикой» мы должны показывать интенсивную игру и не забывать про оборону, зная, на что способен соперник. Нам нужно сохранять спокойствие и действовать как единое целое», – отметил Массимилиано Аллегри на предматчевой пресс-конференции.