Локателли: «В «Ювентусе» все опустошены»

Футболист туринского «Ювентуса» Мануэль Локателли высказался о поражении от лиссабонской «Бенфики» (3:4) в матче предпоследнего тура группового раунда Лиги чемпионов УЕФА.

«Мы опустошены, сейчас трудно подобрать слова. В последние 20 минут мы показали, что можем быть настоящей командой, однако этого не хватило. Нужно было играть так на протяжении всего матча. Да, «Ювентус» проиграл, но наша реакция в последние 20 минут было обнадеживающей», - передает слова Локателли клубная пресс-служба.

Перед заключительным туром «старая синьора» занимает последнее место в группе, набрав всего три балла.