Хакими недоволен в «ПСЖ» и считает тактику команды неправильной

Как оказалось, после летнего перехода в стан «ПСЖ» защитник Ашраф Хакими испытывает определенные трудности. Футболист до сих пор не может привыкнуть к новому для себя тактическому построению и считает его недостаточно совершенным.

По информации издания L’Equipe, Хакими пожаловался близкому окружению на недочеты тренерского штаба. Он считает, что обороне команды не хватает компактности, а на это попросту не обращают внимания.

Согласно источнику, марокканец хотел бы, чтобы в защите помогал весь коллектив, тем самым закрывая свободные зоны. Также он списал свое удаление в матче с «Марселем» именно на эту проблему.