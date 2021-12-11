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Хакими недоволен в «ПСЖ» и считает тактику команды неправильной

11 Декабря 2021 • 23:47 Комментировать
ПСЖ
...
Монако
1.48 4.75 6.10
Через 21 ч. 9 мин.

Как оказалось, после летнего перехода в стан «ПСЖ» защитник Ашраф Хакими испытывает определенные трудности. Футболист до сих пор не может привыкнуть к новому для себя тактическому построению и считает его недостаточно совершенным.

По информации издания L’Equipe, Хакими пожаловался близкому окружению на недочеты тренерского штаба. Он считает, что обороне команды не хватает компактности, а на это попросту не обращают внимания.

Согласно источнику, марокканец хотел бы, чтобы в защите помогал весь коллектив, тем самым закрывая свободные зоны. Также он списал свое удаление в матче с «Марселем» именно на эту проблему.

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Ашраф Хакими
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