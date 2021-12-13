Мбаппе стал третьим игроком «ПСЖ» в истории, который забил 100 голов в Лиге 1

Отметившись дублем в ворота «Монако», Килиан Мбаппе записал на свой счет уже сотый гол в чемпионате Франции. Примечательно, что 22-летний нападающий стал лишь третьим игроком в истории парижского клуба, которому покорилась данная отметка.

До него юбилей праздновали лишь Эдинсон Кавани и Златан Ибрагимович. Уругваец в конечном итоге остановился на 138 точных ударах, а швед покинул Париж с 113 мячами в активе.

К слову, по состоянию на данную минуты голы Мбаппе остаются единственными в матче. Проследить за тем, как развиваются события во втором тайме, можно с помощью текстовой онлайн-трансляции на сайте Liveresult.ru