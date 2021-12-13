Мбаппе высказался о победе «ПСЖ» над «Монако»

«ПСЖ» провел поединок против «Монако» в рамках 18-го тура французского чемпионата. Подопечные Маурисио Почеттино одержали уверенную победу со счетом 2:0. Оба гола забил звездный нападающий Килиан Мбаппе.

После завершения встречи главный герой поединка опубликовал пост в своем инстаграм-аккаунте: «Большой успех и два забитых мяча. Идеальная ночь».

В нынешнем розыгрыше Лиги 1 Мбаппе записав на свой счет девять забитых мячей и восемь результативных передач.

«ПСЖ» уверенно лидирует в турнирной таблице чемпионата Франции, имея преимущество над ближайшим преследователем в 13 очков.