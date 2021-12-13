Месси и Головин не забили, а Мбаппе стрельнул дублем: «ПСЖ» без нервов одолел «Монако»

В центральном матче французского футбольного уик-энда схлестнулись «ПСЖ» и «Монако». Российский полузащитник Александр Головин появился в стартовом составе гостей.

«ПСЖ» в этом сезоне сразу вступил на чемпионскую тропу – в плане того, что быстро организовал себе большой отрыв. В прошлом чемпионате парижане оказались задвинуты на второе место «Лиллем» и не намерены повторять то отрицательное достижение. А вот «Монако» любит в начале сезона окапываться в глубине таблицы, чтобы потом героически подниматься в зону еврокубков. Кажется, сейчас у монегасков именная такая ситуация.

Первым моментом в матче обзавелись визитёры – вторая минута ознаменовалась звонким ударом Диопа с нескольких метров в левую штангу. Но потом инициативу к своим ногам прибрал «ПСЖ», благодаря чему заработал пенальти. Сидибе в своей штрафной наступил на ногу Ди Марии – арбитр убедился в этом только на видеоповторе. Мбаппе иногда промахивается с пенальти, но на этот раз Килиан образцово пробил с одиннадцатиметровой отметки в левый угол.

Поведя 1:0, хозяева стали экономить силы и отдали мяч сопернику. И раз не пропустили до перерыва, значит, они сделали правильно. Единственный, по сути, момент был у Марипана, который запутался в чеканке непослушного мяча после прострела и упустил возможность для разящего выстрела с вратарской линии. А под конец тайма хозяева на классе упрочили своё преимущество в счёте. В контратаке Месси выкатил влево на Мбаппе, уложившего сферу в правый угол.

Во втором тайме «Монако» так и не сумел внести в игру значимую интригу. «ПСЖ» спокойно играл с учётом цифр на табло и не испытывал на поле дискомфорта. Могли хозяева доводить счёт и до крупного – Месси дважды был близок к голу и пробивал рядом со створом. Головин доиграл матч до конца и запомнился тремя дальними ударами. На 47-й минуте он послал мяч по центру ворот в руки Доннаруммы, а в конце выстрелил ещё дважды - обводящей попыткой послал мяч рядом со штангой плюс, опять же, отправил его в руки вратаря хозяев.

«ПСЖ» спокойно доказал своё превосходство над «Монако». Монегасков подвели не самые решительные действия в финальной трети поля, иначе они могли бы забить один гол, после чего им оставалось бы отквитать один мяч, а не два.

Кирилл Иванцов