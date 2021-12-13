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Чемпионат Франции. 1 лига

Месси и Головин не забили, а Мбаппе стрельнул дублем: «ПСЖ» без нервов одолел «Монако»

13 Декабря 2021 • 00:40 Комментировать (1)
ПСЖ
2:0
Монако
окончен

В центральном матче французского футбольного уик-энда схлестнулись «ПСЖ» и «Монако». Российский полузащитник Александр Головин появился в стартовом составе гостей.

Протокол игры  
ПСЖ 2:0 Монако
(1:0) Мбаппе Килиан 12'    
(2:0) Мбаппе Килиан 45'    
Доннарумма Джанлуиджи Хакими Ашраф Маркиньос Маркос Диалло Абду Бернат Хуан   50' (Керер Тило (   50') Вейналдум Джорджиньо Верратти Марко   89' Гуэйе Идрисса   74'   81' (Эррера Андер (   81') Ди Мария Анхель   81' (Паредес Леандро (   81') Месси Лионель Мбаппе Килиан   19'   88' (Икарди Мауро (   88')
Запасные: Рафинья Алькантара Данилу Перейра Эбимбе Эрик Дагба Колин Навас Кейлор
Нюбель Александр Сидибе Джибриль   11' Марипан Гильермо   63' Дисаси Аксель Кайо Энрике   46' (Якобс Исмаил (   46') Фофана Юссуф   17'   55' (Боаду Мирон (   55') Чуамени Орельен Диоп Софьян   65' (Матазо Элио (   65') Головин Александр Желсон Мартиньш   73'   85' (Исидор Вилсон (   85') Бен-Йеддер Виссам   55' (Лукас Жан (   55')
Запасные: Маецки Радослав Павлович Страхиня Агилар Рубен Матсима Крислен
12 декабря. Стадион "Парк де Пренс" (Париж).

«ПСЖ» в этом сезоне сразу вступил на чемпионскую тропу – в плане того, что быстро организовал себе большой отрыв. В прошлом чемпионате парижане оказались задвинуты на второе место «Лиллем» и не намерены повторять то отрицательное достижение. А вот «Монако» любит в начале сезона окапываться в глубине таблицы, чтобы потом героически подниматься в зону еврокубков. Кажется, сейчас у монегасков именная такая ситуация.

Первым моментом в матче обзавелись визитёры – вторая минута ознаменовалась звонким ударом Диопа с нескольких метров в левую штангу. Но потом инициативу к своим ногам прибрал «ПСЖ», благодаря чему заработал пенальти. Сидибе в своей штрафной наступил на ногу Ди Марии – арбитр убедился в этом только на видеоповторе. Мбаппе иногда промахивается с пенальти, но на этот раз Килиан образцово пробил с одиннадцатиметровой отметки в левый угол.

Поведя 1:0, хозяева стали экономить силы и отдали мяч сопернику. И раз не пропустили до перерыва, значит, они сделали правильно. Единственный, по сути, момент был у Марипана, который запутался в чеканке непослушного мяча после прострела и упустил возможность для разящего выстрела с вратарской линии. А под конец тайма хозяева на классе упрочили своё преимущество в счёте. В контратаке Месси выкатил влево на Мбаппе, уложившего сферу в правый угол.

Во втором тайме «Монако» так и не сумел внести в игру значимую интригу. «ПСЖ» спокойно играл с учётом цифр на табло и не испытывал на поле дискомфорта. Могли хозяева доводить счёт и до крупного – Месси дважды был близок к голу и пробивал рядом со створом. Головин доиграл матч до конца и запомнился тремя дальними ударами. На 47-й минуте он послал мяч по центру ворот в руки Доннаруммы, а в конце выстрелил ещё дважды - обводящей попыткой послал мяч рядом со штангой плюс, опять же, отправил его в руки вратаря хозяев. 

«ПСЖ» спокойно доказал своё превосходство над «Монако». Монегасков подвели не самые решительные действия в финальной трети поля, иначе они могли бы забить один гол, после чего им оставалось бы отквитать один мяч, а не два. 

Кирилл Иванцов

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Евро-Футбол.Ру,
Монако ПСЖ Чемпионат Франции Лига 1
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Комментарии (1)
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Рейтинг комментариев
Артур Измаилов
13 Декабря 2021 в 00:50
карлика такой же липовый как и ее ЗМ !!! а опализы из ПСЖ спокойно могут впихнуть в рыло карликового днаря специальные майки посвященные ЗМ карлика
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окончен Труа 1:2 Бордо
окончен Ренн 1:2 Ницца
окончен Анже 0:1 Клермон
окончен Метц 4:1 Лорьян
окончен Страсбург 0:2 Марсель
окончен ПСЖ 2:0 Монако
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