Король в Барселоне, но оккупант в Париже: Что не так с Месси в «ПСЖ»

Лионель Месси начинает ворчать в «ПСЖ», создавая токсичную атмосферу. Ранее он этим же занимался в «Барселоне», но то было другое. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» размышляет о ситуации Месси в новом клубе.

О том, что Лионель Месси больше чем просто футболист и лидер, известно уже давно. И в отношении «Барселоны», и в отношении сборной Аргентины часто поговаривали о том, что нападающий вмешивается в работу руководства клуба. Например, сообщалось, что именно Месси настоял на приглашении в каталонский клуб на пост тренера Херардо Мартино, а из национальной команды, по сути, выгнал Мауро Икарди.

В обеих командах Месси прощалось всё, потому что он был своим плоть от плоти. В той же «Барселоне» его растили с юных лет, и мальчик там естественным путем превратился в настоящего короля. Аргентинец принёс каталонцам все, что только было возможно. Благодаря его сумасшедшему вкладу в спортивные достижения клуб готов был мириться с его прихотями.

При этом надо понимать, что «королевская» власть Месси в «Барселоне» была ограничена. Он мог хотеть других тренеров, но кроме Мартино, кажется, больше к его хотелкам не прислушивались. Могли советоваться по кандидатам, но мнение аргентинца не было главным. Как и в вопросах игроков. В конце концов известно, что Месси хотел возвращения Неймара и не был особо рад Гризманну. Однако в итоге за «блауграну» выступал именно француз.

Сейчас из Парижа слышны разговоры о том, что Месси вновь стал ворчать. Ему не нравится погода в столице Франции. Он якобы не в восторге от тренера Маурисио Почеттино и хотел бы видеть Зинедина Зидана на его месте. Интересно, что футболисты «ПСЖ» при этом публично его поддерживают, говоря чуть ли не о необходимости адаптации под Месси.

Тем не менее ситуация Месси в «Барселоне» и «ПСЖ» выглядит диаметрально противоположной. В Каталонии его добровольно возвели на престол, были этому счастливы и поддерживали его как законно избранного правителя. В Париже же Месси выглядит оккупантом. Он пришёл править. Ради него понизили статус собственного наследного принца Килиана Мбаппе и стараются всячески угодить. Месси же в свою очередь прохладно относится к чемпионату Франции, где даже не пытается что-то показывать. Ему не нравится все вокруг. Теперь же он ещё и велит «казнить» тренера, которого «ПСЖ» с таким рвением год назад назначал.

Месси выглядит в «ПСЖ» абсолютно инородно. Он не пытается стать своим в игровом стиле, не пытается адаптироваться под стиль Почеттино. Вместо этого Месси становится токсичным. Своим поведением форвард ставит весь клуб в очень странное положение. Мбаппе намерен уйти, и приход Месси, кажется, стал последней каплей в решении молодого француза. Сам аргентинец при этом в игровом плане не приносит парижанам какое-то большое преимущество, особенно в сравнении с тем же Мбаппе.

Разгорающийся конфликт с Почеттино ставит владельцев «ПСЖ» в ещё более трудное положение. Увольнять тренера как-то глупо. Его хотели, ему доверяли, он делает неплохую работу. Однако ещё страннее будет отказаться от Месси. Зачем было его вообще приглашать, чтобы так быстро от него избавляться?

Выход видится один. Необходимо всё же найти общий язык с Месси, чтобы он стал своим для клуба, чтобы он работал на клуб, поддерживал тренера и бился даже в чемпионате Франции. В ином случае это грозит «ПСЖ» большими проблемами, которые потом придётся решать долгое время.

Андрей Центров