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Чемпионат Франции. 1 лига

«ПСЖ» выйдет на матч с «Монако» в специальной форме, которая посвящена седьмому «Золотому мячу» Месси фото

12 Декабря 2021 • 20:31 Комментировать
ПСЖ
...
Монако
1.48 4.75 6.10
Через 2 ч. 4 мин.

В Париже решили в очередной раз напомнить, что в их составе играет действующий обладатель «Золотого мяча». На поединок против «Монако» в рамках Лиги 1 столичная команда выйдет в специальном комплекте форме, которая посвящена победе Лионеля Месси в недавнем голосовании.

Одним из главных отличий станет золотистый цвет номеров и нашивок фамилий футболистов «ПСЖ». Уточним, что эта коллекция не является эксклюзивной – клуб запустил майки в продажу, а купить их можно будет прямо у входа на стадион.

Уточним, что встреча начнется в 22:45 по московскому времени. На сайте Liveresult.ru Вашему вниманию будет доступна текстовая онлайн-трансляция.  

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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси ПСЖ
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Идет 75 минута Страсбург 0:1 Марсель
12.12  22:45 ПСЖ ... Монако
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