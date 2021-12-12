В Париже решили в очередной раз напомнить, что в их составе играет действующий обладатель «Золотого мяча». На поединок против «Монако» в рамках Лиги 1 столичная команда выйдет в специальном комплекте форме, которая посвящена победе Лионеля Месси в недавнем голосовании.

Одним из главных отличий станет золотистый цвет номеров и нашивок фамилий футболистов «ПСЖ». Уточним, что эта коллекция не является эксклюзивной – клуб запустил майки в продажу, а купить их можно будет прямо у входа на стадион.

Уточним, что встреча начнется в 22:45 по московскому времени. На сайте Liveresult.ru Вашему вниманию будет доступна текстовая онлайн-трансляция.