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Чемпионат Франции. 1 лига

Месси и Головин начнут матч «ПСЖ» - «Монако» со старта

12 Декабря 2021 • 22:15 Комментировать
ПСЖ
2:0
Монако
1.48 4.75 6.10
2-й тайм

Наставники «ПСЖ» и «Монако» обнародовали стартовые составы на заключительный матч 18-го тура французского первенства. Поединок начнется в 22:45 по московскому времени.

Примечательно, что в основе гостей поля нашлось место российскому полузащитнику Александру Головину – он выходил с первых минут в трех из пяти последних матчах команды.

Что касается «ПСЖ», то справа в атаке расположится Лионель Месси, в честь которого клуб выпустил специальный комплект формы в связи с завоеванием седьмого «Золотого мяча». Помогать аргентинцу будут Килиан Мбаппе и Анхель ди Мария.

Полные стартовые составы можно найти на сайте Liveresult.ru, где Вашему вниманию также будет доступна текстовая онлайн-трансляция противостояния.

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Евро-Футбол.Ру,
Монако Лионель Месси ПСЖ Александр Головин
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