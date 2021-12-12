Месси и Головин начнут матч «ПСЖ» - «Монако» со старта

Наставники «ПСЖ» и «Монако» обнародовали стартовые составы на заключительный матч 18-го тура французского первенства. Поединок начнется в 22:45 по московскому времени.

Примечательно, что в основе гостей поля нашлось место российскому полузащитнику Александру Головину – он выходил с первых минут в трех из пяти последних матчах команды.

Что касается «ПСЖ», то справа в атаке расположится Лионель Месси, в честь которого клуб выпустил специальный комплект формы в связи с завоеванием седьмого «Золотого мяча». Помогать аргентинцу будут Килиан Мбаппе и Анхель ди Мария.

Полные стартовые составы можно найти на сайте Liveresult.ru, где Вашему вниманию также будет доступна текстовая онлайн-трансляция противостояния.