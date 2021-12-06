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Чемпионат Франции. 1 лига

Месси признался партнёрам, что ему некомфортно в «ПСЖ»

06 Декабря 2021 • 22:11 Комментировать (3)
ПСЖ
...
Монако
1.43 4.90 6.70
12.12 22:45

Форвард «ПСЖ» Лионель Месси получил седьмой в карьере «Золотой мяч» и стал лучшим игроком мира в 2021 году. Тем не менее, не всё безоблачно у звездного аргентинца.

Как сообщает журналист Le Parisien Адриен Гренье в своём «Твиттере», Лионель Месси признался одноклубникам, что ему некомфортно в команде. На поле он часто выпадает из командной игры.

Также, по его данным, футболисты «ПСЖ» не винят в случившемся главного тренера Маурисио Почеттино, понимая, что никто не спрашивал его мнения во время сделки по подписанию Лионеля Месси летом 2021 года.

Напомним, что до этого всю карьеру Месси провел в «Барселоне», где его мнение имело очень большой вес.

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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси ПСЖ
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Комментарии (3)
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Рейтинг комментариев
id152079006
06 Декабря 2021 в 23:02
Вот тебе и лучший футболист мира! Вот кого можно и нужно называть девочкой, а совсем не "набриолиненного" :))) Во Франции (особенно в Париже) любят только французов. Класть они хотели на какого-то аргентинца! У них есть Мбаппе. И этим всё сказано. Карлик всегда будет чужим и в ПСЖ, и в любом другом клубе, где из него не сделают божество.
Антидыня
06 Декабря 2021 в 22:32
Карлику нигде не будет комфортно, ибо уровень давно уже не Топ ))) )))
Reich83
06 Декабря 2021 в 22:43
а когда его уровень был топ? Когда была барса сильная, тогда и месси превозносили, а как барса стала плохо играть, так и месси почему-то испарился. Есть игроки, которые любую команду усилят, а есть игроки, как Месси, могут играть там, где только на него будут играть. А ПСЖ не такой клуб, который будет под него подстраиваться и он там такой же как остальные 10 чел. Его уровень совсем не топ. Переход в ПСЖ сразу расставил все точки. ТОп это КР, топ ЭТО ИБРА, ТОП это Саллах, топ это Суарес, топ это Зидан, Фигу и много других, но не Месси.
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