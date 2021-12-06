Месси признался партнёрам, что ему некомфортно в «ПСЖ»

Форвард «ПСЖ» Лионель Месси получил седьмой в карьере «Золотой мяч» и стал лучшим игроком мира в 2021 году. Тем не менее, не всё безоблачно у звездного аргентинца.

Как сообщает журналист Le Parisien Адриен Гренье в своём «Твиттере», Лионель Месси признался одноклубникам, что ему некомфортно в команде. На поле он часто выпадает из командной игры.

Также, по его данным, футболисты «ПСЖ» не винят в случившемся главного тренера Маурисио Почеттино, понимая, что никто не спрашивал его мнения во время сделки по подписанию Лионеля Месси летом 2021 года.

Напомним, что до этого всю карьеру Месси провел в «Барселоне», где его мнение имело очень большой вес.