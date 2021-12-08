«ПСЖ» согласился отпустить Вейналдума в аренду

Как оказалось, слухи о недовольстве полузащитника «ПСЖ» Джоржиньо Вейналдума по поводу своего статуса в команде являются правдивыми. Голландскому футболисту не нравится, как с ним обращаются в Париже, поэтому он запросил у руководства свой уход в ближайшее зимнее трансферное окно.

Согласно Sky Sports, в «ПСЖ» одобрили требования игрока. Таким образом, уже в январе он сможет вести переговоры с другими клубами касательно полугодичной аренды.

Отмечается, что одними из главных кандидатов на Вейналдума принято считать представителей АПЛ, в частности лондонский «Арсенал». Напомним, что во Францию хавбек перебрался в качестве свободного агента, но с того времени испытывает проблемы с адаптацией.