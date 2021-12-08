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Чемпионат Франции. 1 лига

«ПСЖ» согласился отпустить Вейналдума в аренду

08 Декабря 2021 • 22:09 Комментировать
ПСЖ
...
Монако
1.45 4.80 6.40
12.12 22:45

Как оказалось, слухи о недовольстве полузащитника «ПСЖ» Джоржиньо Вейналдума по поводу своего статуса в команде являются правдивыми. Голландскому футболисту не нравится, как с ним обращаются в Париже, поэтому он запросил у руководства свой уход в ближайшее зимнее трансферное окно.

Согласно Sky Sports, в «ПСЖ» одобрили требования игрока. Таким образом, уже в январе он сможет вести переговоры с другими клубами касательно полугодичной аренды.

Отмечается, что одними из главных кандидатов на Вейналдума принято считать представителей АПЛ, в частности лондонский «Арсенал». Напомним, что во Францию хавбек перебрался в качестве свободного агента, но с того времени испытывает проблемы с адаптацией.


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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Джорджиньо Вейналдум
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