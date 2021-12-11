Почеттино: «Игрокам «ПСЖ» нужно быть настоящими профессионалами, чтобы обыграть «Монако»

Главный тренер «ПСЖ» Маурисио Почеттино высказался касательно предстоящего поединка с «Монако» во французском первенстве. Аргентинский специалист рассказал, каким образом его подопечные попытаются добыть три очка.

«Нужно понимать, что «Монако» - непростой соперник, один из сложнейших в чемпионате. Игроки должны быть настоящими профессионалами, чтобы одолеть их. Скажу честно, ожидаю напряженной борьбы. Что касается наших кондиций, то мы успели восстановиться после игры с «Брюгге», я доволен физическими показателями футболистов. Вижу, как команда прогрессирует с каждой неделей», - цитирует наставника пресс-служба клуба.