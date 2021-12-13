Почеттино: «ПСЖ» станет играть ещё лучше»

«ПСЖ» продолжает победное шествие в Лиге 1. В матче очередного тура чемпионата Франции столичный клуб на классе разобрался с «Монако» - 2:0. Дубль в активе нападающего Килиана Мбаппе.

«Эти три балла очень важны для нас. Игрой я доволен, мои подопечные проявили высочайший профессионализм. Уверен, что пройдет некоторое время, и «ПСЖ» станет играть еще лучше. Футболисты с каждым днем все лучше узнают друг друга», - передает слова аргентинского специалиста пресс-служба клуба.

Парижский гранд является единоличным лидером в чемпионате Франции. По итогам 18 туров команда Почеттино имеет 13-очковый отрыв от второго места.