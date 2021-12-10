Рамос не сможет помочь «ПСЖ» в матче с «Монако»

По всей видимости, опасения болельщиков «ПСЖ» сбылись – защитник Серхио Рамос действительно с огромной долей вероятности не поможет парижскому коллективу в предстоящем поединке с «Монако» в рамках чемпионата Франции.

Дело в том, что сама игра запланирована на воскресенье, а футболист пропустил две общекомандные тренировки в четверг и в пятницу. Испанец лишь однажды вышел на поле, занимаясь по индивидуальной программе.

Как стало известно изданию Mundo Deportivo, Рамос до сих пор испытывает мышечную усталость. К слову, в текущем розыгрыше Лиги 1 он провел лишь один матч, отыграв все 90 минут.