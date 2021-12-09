Доннарумма: «Я не чувствую давления, и это моя сила»

22-летний вратарь «ПСЖ», чемпион Европы в составе сборной Италии, Джанлуиджи Доннарумма назвал свой главный козырь.

- Я всегда хотел быть вратарем, я не чувствую давления, и это моя сила, - заявил Доннарумма пресс-службе парижского клуба. - Я всегда хорошо с ним справлялся, даже в юном возрасте. Таким образом я получал преимущество. Играть в 16 лет на «Сан-Сиро» совсем непросто, но я всегда старался сохранять спокойствие. Пытался успокаивать свою команду и придавать ей уверенность. Я мотиватор.

Напомним, что Джанлуиджи Доннаррумма сыграл более 250 матчей за «Милан» и летом переехал в «ПСЖ».