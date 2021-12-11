Паоло Мальдини: «Милан» стремится выйти на уровень «Ливерпуля»

Спортивный директор «Милана» Паоло Мальдини поделился планами клуба на ближайшее будущее. Специалист заявил, что в краткосрочной перспективе команда постарается стать конкурентоспособной на международной арене.

«Это было наше первое участие в Лиге чемпионов за семь лет, поэтому мы оказались в четвертой корзине и получили сильную группу. Надеемся, что в следующий раз выступим более успешно. Нам нужно еще несколько шагов, чтобы выйти на один уровень с «Ливерпулем». Как в плане игры, так и в плане менталитета. Стремимся к этому», - подвел Мальдини итоги еврокубкового сезона миланского коллектива в интервью для Football Italia.