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Чемпионат Италии. Серия А

Паоло Мальдини: «Милан» стремится выйти на уровень «Ливерпуля»

11 Декабря 2021 • 23:13 Комментировать
Удинезе
1:0
Милан
4.20 3.65 1.85
перерыв

Спортивный директор «Милана» Паоло Мальдини поделился планами клуба на ближайшее будущее. Специалист заявил, что в краткосрочной перспективе команда постарается стать конкурентоспособной на международной арене.

«Это было наше первое участие в Лиге чемпионов за семь лет, поэтому мы оказались в четвертой корзине и получили сильную группу. Надеемся, что в следующий раз выступим более успешно. Нам нужно еще несколько шагов, чтобы выйти на один уровень с «Ливерпулем». Как в плане игры, так и в плане менталитета. Стремимся к этому», - подвел Мальдини итоги еврокубкового сезона миланского коллектива в интервью для Football Italia.

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Милан Паоло Мальдини
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УДИНЕЗЕ МИЛАН
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12.12  20:00 Наполи ... Эмполи
12.12  22:45 Интер Милан ... Кальяри
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