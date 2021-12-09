Экс-игрок «Ювентуса» и «Баварии» Бенатиа завершил карьеру

Бывший защитник «Ромы», «Ювентуса» и «Баварии» Мехди Бенатиа объявил об уходе из футбола. 34-летний игрок в последнее время защищал цвета турецкого «Карагюмрука».

После этапов карьеры в «Марселе», «Лорьяне», «Туре» и «Клермоне» Бенатиа в 2010 году оказался в «Удинезе» и спустя три сезона перебрался в «Рому». Затем были два чемпионских титула и победа в Кубке Германии с «Баварией». С «Ювентусом» за три года Бенатиа выиграл три Скудетто, два Кубка Италии и один Суперкубок Италии. Всего в Серии А он провел 153 матча и забил 14 голов.

Также со сборной Марокко Мехди Бенатиа принял участие в чемпионате мира 2018 года.