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Чемпионат Италии. Серия А

Экс-игрок «Ювентуса» и «Баварии» Бенатиа завершил карьеру

09 Декабря 2021 • 16:13 Комментировать (1)
Венеция
...
Ювентус
8.00 4.70 1.40
11.12 20:00

Бывший защитник «Ромы», «Ювентуса» и «Баварии» Мехди Бенатиа объявил об уходе из футбола. 34-летний игрок в последнее время защищал цвета турецкого «Карагюмрука».

После этапов карьеры в «Марселе», «Лорьяне», «Туре» и «Клермоне» Бенатиа в 2010 году оказался в «Удинезе» и спустя три сезона перебрался в «Рому». Затем были два чемпионских титула и победа в Кубке Германии с «Баварией». С «Ювентусом» за три года Бенатиа выиграл три Скудетто, два Кубка Италии и один Суперкубок Италии. Всего в Серии А он провел 153 матча и забил 14 голов.

Также со сборной Марокко Мехди Бенатиа принял участие в чемпионате мира 2018 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Рома Ювентус Бавария Мехди Бенатиа
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Комментарии (1)
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Рейтинг комментариев
devito792@gmail.com
09 Декабря 2021 в 16:25
До сих помню тот левый пенальти, когда у судьи было не сердце а мусорный бак.
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