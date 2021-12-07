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«Челси» уже подготовил контракт для Кристенсена, но на игрока вышли «Барселона» и «Милан»

07 Декабря 2021 • 20:47 Комментировать
Челси
...
Лидс
11.12 18:00

По всей видимости, «Челси» может аукнуться тот факт, что лондонцы затянули с переговорами по новому трудовому договору для защитника команды Андреаса Кристенсена - руководство долго не могло предложить требуемые футболистом условия.

Однако, британские СМИ уверяют, что сторонам в кои то веки удалось найти компромисс. Правда, теперь у датчанина на руках появится еще несколько вариантов.

Журналист Фабрицио Романо у себя в «Твиттере» написал, что на представителей Кристенсена вышли «Барселона» и «Милан». Каталонцам интересно приглашение игрока в качестве свободного агента следующим летом, а итальянцы в экстренном порядке ищут замену травмированному Симону Кьяеру уже на январь.

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Евро-Футбол.Ру,
Милан Челси Барселона Андреас Кристенсен
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