«Челси» уже подготовил контракт для Кристенсена, но на игрока вышли «Барселона» и «Милан»

По всей видимости, «Челси» может аукнуться тот факт, что лондонцы затянули с переговорами по новому трудовому договору для защитника команды Андреаса Кристенсена - руководство долго не могло предложить требуемые футболистом условия.

Однако, британские СМИ уверяют, что сторонам в кои то веки удалось найти компромисс. Правда, теперь у датчанина на руках появится еще несколько вариантов.

Журналист Фабрицио Романо у себя в «Твиттере» написал, что на представителей Кристенсена вышли «Барселона» и «Милан». Каталонцам интересно приглашение игрока в качестве свободного агента следующим летом, а итальянцы в экстренном порядке ищут замену травмированному Симону Кьяеру уже на январь.